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Emniyetten 'yardım' adı altında para talep eden dolandırıcılara karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak "yardım" adı altında haksız şekilde para isteyen dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.08.2021
Emniyetten 'yardım' adı altında para talep eden dolandırıcılara karşı uyarı

Ankara

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Toplumun hassasiyet gösterdiği konuları kötüye kullanarak 'yardım' adı altında haksız şekilde sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyin, inanmayın, sorgulayın." ifadesi kullanıldı.

"İyi niyetiniz suistimal edilmesin." uyarısında bulunulan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Toplumu etkileyen olay ve konular üzerinden iyi niyet duyguları istismar edilmeye çalışılabilir. Yardım toplama girişimlerinin altında dolandırıcılık olma ihtimali yok sayılmamalı. Bağış veya yardım yapılmadan önce kampanyanın yasal izinli olup olmadığı kontrol edilmeli. Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemeli."

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