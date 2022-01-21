Dolar
13.41
Euro
15.21
Altın
1,834.22
ETH/USDT
2,855.40
BTC/USDT
38,835.00
BIST 100
2,008.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Treyler, çekici ya da kamyon gibi ağır taşıtların, yolda kalmaları halinde kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici veya kurtarıcılar beklenmeksizin emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacak.

Sertaç Bulur   | 21.01.2022
Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtların, kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici ve kurtarıcılar beklenmeksizin emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesinin sağlanacağını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı bölgelerde görülen yoğun kar yağışının etkisiyle özellikle ticari yük taşıyan araçların yolda kaldığı, kayarak yoldan çıktığı, trafik kazasına karıştığı ve trafikte yığılmalara ve bu bölgelere erişmede gecikmelere neden olduğu bildirildi.

Bu yolların en kısa sürede trafiğe açılması ve ulaşımın sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği ile mutabakata varıldığı belirtilen açıklamada, "Yolda kalan ağır taşıtların (treyler, çekici, kamyon vs.) kendi kasko veya şirketlerinin yönlendireceği çekici/kurtarıcılar beklenmeksizin, Karayolları ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin koordineli tutacakları rapora istinaden, kişi tasarrufuna bırakılmadan, emniyet şeridine veya uygun olan en yakın alana çekilmesi sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu
Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Emniyetten hava muhalefeti nedeniyle yolda kalan ağır taşıtlara ilişkin yeni karar

Emniyet'ten sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor

Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor
Türk polisinin deniz aracı yabancı polislerin ilgisini çekiyor

Türk polisinin deniz aracı yabancı polislerin ilgisini çekiyor
Tefecilere yönelik 'Kene' operasyonunda 120 kişi gözaltına alındı

Tefecilere yönelik 'Kene' operasyonunda 120 kişi gözaltına alındı