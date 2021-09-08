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Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı

Aykut Karadağ   | 08.09.2021
Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yurt genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni eğitim öğretim dönemine devam edebilmeleri için okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler düzenlendi.

Uygulama kapsamında, okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan yerler, şans oyunları bayileri, kahvehaneler ve oyun salonları gibi yerler denetlendi.

Uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

Denetimler sırasında okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranması olanlar gözaltına alındı.

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