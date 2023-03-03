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Emniyet, emlak satışı ve kiralamada deprem fırsatçılığı yapanları özel ekiple takip ediyor

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen fahiş kira ve satış ihbarlarının sahiplerine ulaşarak "şikayetçi" olarak ifadelerini aldı.

Sertaç Bulur   | 03.03.2023
Emniyet, emlak satışı ve kiralamada deprem fırsatçılığı yapanları özel ekiple takip ediyor

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut satışı ve kiralamada rayiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri, sözleşmeye taraf mülk sahibi ile aracılar hakkında "şüpheli" sıfatıyla işlem yapacak.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin göç ettiği illerde, kiraların 5 bin liradan 15-20 bin liraya çıkarıldığı yönündeki ihbarların ardından Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak ulaştığı ihbar sahibi depremzedelerin "şikayetçi" olarak ifadelerini aldı.

Emlak satışı ve kiralamada aracılık yapan internet siteleriyle de irtibat kuran ekipler, Ankara'daki konutlara ait kiralık ve satılık ilanlarına ait bilgilere ulaştı. Deprem öncesi ile deprem sonrası değişimleri karşılaştıran ekipler fahiş fiyat artışı görülen ilanları tek tek tespit etti.

"Fahiş kira artışı" başlıklı haberler tarandı

Haberlerde ve açık kaynaklarda yer bulan "fahiş kira artışı" başlıklı haberleri de tarayan ekipler söz konusu iddiaların tamamını araştırdı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yazışan ekipler, e-Ticaret sitelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yer alan konut kira ve konut satış fiyatlarına yüzde 10’dan fazla zam yapan ilanların verilerini soruşturma dosyasına eklenmek üzere talep etti.

Ankara’da faaliyet gösteren ve ilanlarında anormal artış belirlenen emlakçılardan ilanlara ait bilgileri ve kontratları temin eden ekipler, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ve Ankara Ticaret Odası ile yaptığı yazışmalar sonrası da kayıtlı emlakçılardan 5 Şubat'tan bu yana aracı oldukları kira ve satış belgelerinin nüshaları ile güncel kira ve satış bilgilerini aldı.

Bu amaçla ilçe emniyet müdürlüklerinin ekipleri de emlakçıları tek tek ziyaret etti.

TÜİK'le de görüşüldü

Çalışmalar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) konut artış endeksi verilerini alan ekipler Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ile görüştü.

Soruşturma sürecinde konut kira ve satış bedellerinin değerleme uzmanları (eksper) aracılığıyla değerlendirileceği ve emlak endekslerinin çıkarılacağı öğrenildi.

Çalışmalar sonrası ortaya çıkacak rayiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri, şikayete konu sözleşmeye taraf mülk sahibi ile aracılar hakkında "şüpheli" sıfatıyla işlem yapılacak.

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