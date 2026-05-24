Emniyet ekipleri, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini sağlamak üzere parti binasına girdi

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel Merkez'in bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşen polis ekipleri, bir süre bekledikten sonra Genel Merkez binasına giriş hazırlıklarına başladı.

Partinin demir bahçe kapısını yıkarak geçen ekiplere Genel Merkez bahçesindeki partililer, su ve cam şişe attı.

Polis ekipleri, bahçede ve binada bulunan partililere biber gazıyla müdahale ederek Genel Merkez'e girdi.

CHP Genel Merkezi içinde gazdan etkilenen kişilerin olduğu, bazı partililerin kapılara koltuklardan barikat oluşturmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri, kurulan barikatları dışarı çıkartırken bazı partililer ve milletvekillerinin üst kata çıkan polisleri engellemeye çalıştıkları, merdivenlere deterjan gibi temizlik malzemelerini döktükleri öğrenildi.

Parti genel merkezinde gerginlik

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşanıyor.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi.

Grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine genel merkezde bulunanlar ile parti önüne gelen grup arasında bir süre arbede yaşandı.

Partiye girmeye çalışan gruba genel merkezin bahçesinde bulunan bazı partililerce taş ve su şişesi fırlatıldı.

Bahçedeki CHP'liler, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan attı. Genel merkeze giriş ve çıkışlar parti araçlarıyla kapatıldı.

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Partinin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

"Vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve eski milletvekili Müslim Sarı, genel merkez önüne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstinafın kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin, suhuletle bir geçiş planlamadığını savunan Polat, yaşananların Türkiye açısından sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Polat, en kısa sürede kurultay yapmak istediklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımız, anlayamadığımız bir inatla, partimizin üyelerini ve milletvekillerini alıp Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mizin odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz herhalde. Israrla vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan yönetimin yetkisiz olduğunu belirten Polat, bu sebeple parti çalışanlarına bayram ikramiyelerinin verilemediğini söyledi.

Eski milletvekili Müslüm Sarı ise gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorladıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir geri dönüş yapılmadığını anlattı.

Sarı, işbirliği ve uzlaşı için sonuna kadar bekleyeceklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, "Kemal Bey, polis eşliğinde girmeyi kabul eder mi?" sorusu üzerine, "Öyle bir şey yok." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvuru

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak, "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

Ankara Valiliğinden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyete talimat verildi

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in emniyete yaptığı başvuruda mahkeme kararına uyulmadığının belirtildiği anımsatıldı.

Çelik'in, parti binasının yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sönmez'in paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

Emniyet ekipleri CHP Genel Merkezi'nin önünde tahliye için bekliyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekipleri, CHP yönetimi ile müzakere girişimlerinde bulunuyor. Emniyet güçlerinin genel merkez önündeki bekleyişi sürüyor.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı.

Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

"Yine denerlerse yine püskürtürüz"

Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz." diye konuştu.

Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti:

“Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz.”

CHP'li Emir: Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık

CHP'li Murat Emir, beraberindeki heyetle birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşeceklerini bildirdi.

Emir, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, partiye yönelik "hukuksuz müdahaleler" yaşandığını savundu.

Parti içerisinde demokratik iradenin korunmasının önemine değinen Emir, seçimli olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz." dedi.

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, parti genel merkezi önünde açıklama yaptı

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, beraberindeki CHP Milletvekilleri Mahir Polat ve Orhan Sarıbal ile parti genel merkezinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'li Murat Emir'in, "diyalog zemini konusunda çaba sarf ettiklerini ama kendilerinin diyalog kapısını kapalı tuttuğunu" söylediğini aktaran Sarı, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Sarı, dün geceden bu yana görüşme trafiğinden sonuç alamadıkları için sabah CHP Genel Merkezi'ne geldiklerini kaydederek, "Partimizi birlik beraberlik içinde ortak akılla geleceğe taşıyalım bakış açısıyla CHP Genel Merkezi'nin içine girip konuşmak istedik ama bu mümkün olmadı, içeri davet edilmedik." diye konuştu.

Görüşmeye hazır olduklarını bildiren Sarı, "İçişleri Bakanlığına gideceklerini söylediler. Hiç İçişleri Bakanlığına gitmeye gerek yok, biz buradayız, çözeriz, konunun tarafıyız. Bir araya gelerek hızlı bir şekilde çözeriz." dedi.

CHP Genel Merkezi'ne girmek isteyen Isparta İl Başkanı Karaca düşerek yaralandı

CHP Genel Merkezi'ne otopark kapısının üzerinden tırmanarak girmek isteyen CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca düşerek yaralandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından Genel Merkez'e girişler kontrollü yapılırken bazı partililer, binaya otopark kapısının üzerinden tırmanarak girdi.

CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı yolla Genel Merkez binasına girmek isterken düşüp yaralandı.

Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi. Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.

Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı.

Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.