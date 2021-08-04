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Muğla’nın Milas İlçesinde ormanlık alandaki yangın Kemerköy Termik Santrali’ne yaklaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
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Emniyet Afet Kriminal İnceleme birimi yangın bölgelerinde aktif görev alıyor

﻿﻿Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme (AKİ) birimi, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir haftadır etkili olan orman yangınları konusunda da aktif görev yapıyor.

Cankut Taşdan   | 04.08.2021
Emniyet Afet Kriminal İnceleme birimi yangın bölgelerinde aktif görev alıyor

Ankara

Alınan bilgiye göre, Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Büro Amirliği, afet ve kazalarda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmalarında önemli rol oynuyor.

AKİ birimi, geçen yıl 24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Sakarya'da ve 30 Ekim'de depremin olduğu İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit çalışmalarına katıldı.

Birim personeli Ege ve Akdeniz bölgelerinde bir haftadır etkili olan orman yangınları konusunda aktif görev alıyor.

Bu kapsamda, afet konularına müdahalede tam donanımlı araç ve arazi aracı ile birlikte orman yangınlarına müdahale ederek söndürme ve yangınla mücadele edenlere destek vermek için Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde görev alan birim, AFAD ve itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar ile birlikte yangın söndürme ve destek çalışmalarını sürdürüyor.

AKİ ekipleri, yangına müdahale esnasında vatandaşların ve görevlilerin eldiven, maske ile göz damlası gibi ihtiyaçlarını da karşıladı.


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