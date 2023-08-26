Eminönü'nde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi
Eminönü'nde taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi.
İstanbul
Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.
Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.