Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,644.50
BTC/USDT
26,022.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eminönü'nde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi

Eminönü'nde taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Ali Cevahir Aktürk  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Eminönü'nde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi

İstanbul

Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı.

Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436'şar lira para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Sözleşmeli Er Selçuk'un ailesine başsağlığı mesajı
Van Gölü kıyısında "çevre temizliği şenliği" düzenlendi
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kahramanmaraş'ta 51 noktada 23 bin 212 konteynerin kurulumu tamamlandı

Benzer haberler

Eminönü'nde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi

Eminönü'nde yolcuyla pazarlık yapan taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi

Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı

Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet