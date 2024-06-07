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Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zeynep Rakipoğlu  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Dostluğumuz baki olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Ziroat Mirziyoyeva'nın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretiyle ilgili bir videoya da yer verildi.

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