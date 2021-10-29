Emine Erdoğan'dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ülkeye, İstanbul'a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.
İstanbul
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/0euNm9WWBc— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2021