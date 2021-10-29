Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ülkeye, İstanbul'a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.

Semra Orkan   | 29.10.2021
Emine Erdoğan'dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
G20, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Atatürk Kültür Merkezi sanatseverlerle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi sanatseverlerle buluştu

Emine Erdoğan'dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Atatürk Kültür Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır
İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak

İstanbul, kültür ve sanatta dünyanın sayılı markalarından biri olacak