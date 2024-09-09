Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 9, 2024
Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum. #OkullarAçılıyor ✏️📚
"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."
Emine Erdoğan, paylaşımında kitap ve kalem emojilerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.