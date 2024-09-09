Dolar
34.02
Euro
37.64
Altın
2,494.03
ETH/USDT
2,319.80
BTC/USDT
55,179.00
BIST 100
9,791.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın naaşı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi Mezarlığına getirilecek. 21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahallesindeki camiye getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Diyanet Akademisi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı dileğinde bulundu.

Mustafa Hatipoğlu  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#OkullarAçılıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında kitap ve kalem emojilerine de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da şehit askerler için tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir asker şehit oldu
Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın eşi Balıkesir'de doğum yaptı
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 21 hedef imha edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı

Emine Erdoğan: Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız

Emine Erdoğan: Yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin gücüyle tanışan kızlarımız, bugün yegane iftihar kaynağımız
Ukrayna'da yeni eğitim öğretim yılı hava saldırılarının gölgesinde başladı

Ukrayna'da yeni eğitim öğretim yılı hava saldırılarının gölgesinde başladı
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5'inci yılında andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet