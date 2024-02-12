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Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini tamamlayan astronot Alper Gezeravcı'nın yürüttüğü çalışmaların ülke için nice ilklere vesile olacağını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı ve ailesiyle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarının ülkemiz için nice ilklere vesile olacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, emeği geçen herkesi yürekten kutladı.


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