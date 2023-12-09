Emine Erdoğan'dan "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması" programına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, afet ve insani yardım gönüllüleriyle bir araya geldiği "Türkiye'nin Gönüllüleri Buluşması" programına ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren Türkiye'nin Gönüllüleri sayesinde gördük ki, insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış. Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren #TürkiyeninGönüllüleri sayesinde gördük ki; insan insanın yurduymuş, insan insana şifaymış.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 9, 2023
Bu zor süreçte hiçbir ayrım gözetmeden, karşılık beklemeden gönüllü iyilik neferine dönüşen tüm kahramanlarımızla milletçe iftihar… pic.twitter.com/0cXrjyZDSj
Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.