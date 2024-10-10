Dolar
34.21
Euro
37.53
Altın
2,622.81
ETH/USDT
2,388.40
BTC/USDT
60,596.00
BIST 100
8,964.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda Karadağ ile yarın oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'na ziyaret

Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Yıldız Nevin Kasım  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Emine Erdoğan'dan Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'na ziyaret

Tiran

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Linda Rama ile ilk olarak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ziyaret ederek, burada düzenlenen programı izledi.

Program, "Kutlama Günü" adlı halk dansları gösterisi ile başladı. Klarnet ve kemanla "Kaba" performansının sahnelendiği etkinlikte, Iso Polifonik Orkestrası eşliğinde solo şarkı performansı sunuldu, ayrıca "shqipe" dans ve çağdaş bale gösterileri de yer aldı.

Programda lider eşlerine, Ulusal Opera, Bale ve Folklorik Ansambl Müdürü Abigeila Voshtina, Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Sözcüsü Kristjan Koroveshi ve Bakanlık yetkilisi Kamela Banushi eşlik etti.

Emine Erdoğan, Tugaylar Sarayı'nı gezdi

Daha sonra Emine Erdoğan, Linda Rama ile Tugaylar Sarayı'na geçti. Sarayda, Kuzey Arnavutluk'un dağlık bölgelerinde kadınlar tarafından giyilen, dalgalı bel kesimiyle tanınan el işi bir giysi olan "xhubleta" ile geleneksel Arnavut kıyafetlerinin sergilendiği koridoru gezen Emine Erdoğan, kıyafetlere ilişkin bilgi aldı.

Sarayın diğer bölümlerini de gezen Emine Erdoğan, Linda Rama'nın kendisinin onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen yemekte, geleneksel Arnavut mutfağından lezzetler ikram edildi.

Emine Erdoğan, ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaştı

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arnavut Halk Dansları Topluluğu'nun, ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan özel gösterisini izlemekten memnuniyet duydum. Ardından Tiran'ın sembol yapılarından Tugaylar Sarayı'nda, Arnavut kültürünün zamansız güzelliğini yansıtan geleneksel kıyafetler sergisini gezdik. Her biri ayrı bir hikaye anlatan giysiler, Arnavut halkının değerlerini günümüze taşıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı korkuluk takılıyor
"Hatay'da deprem konutlarındaki prizlerin bağlantıları yapılmadan yerleştirildiği" iddiası yalanlandı
Adalet Bakanı Tunç: Ceza adalet sisteminin amacı toplumu suçtan korumak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur
Türkiye ile Arnavutluk halkla ilişkiler ve iletişim alanında işbirliği yapacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur

Emine Erdoğan'dan Tiran'da Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'na ziyaret

Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile görüştü

Arnavutluk sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı

Arnavutluk sokakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bayraklarla donatıldı
Arnavutluk'taki Osmanlı eseri Tabakhane Köprüsü, tüm işlevselliğini koruyor

Arnavutluk'taki Osmanlı eseri Tabakhane Köprüsü, tüm işlevselliğini koruyor
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet