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Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Zeynep Rakipoğlu  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST'le ilgili sosyal medya paylaşımında, "TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi. Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bilim ve teknoloji tutkusu, istikbalimizin altın anahtarı. Her sene heyecanla beklediğimiz TEKNOFEST 2023 coşkusunu, Azerbaycan Devlet Başkanı ve değerli eşi, dostum Mehriban Aliyeva ile paylaştık. TEKNOFEST uzayın, havacılığın, bilimin ve teknolojinin, TEKNOFEST kuşağı ise ülkemizin kalbi. Gözlerinde gelecek olan genç mucitlerimiz var oldukça, yerli ve milli teknoloji vizyonumuz da ilelebet yaşayacaktır. Festivale katkı sağlayan herkesi kutluyor, genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ülkemizin ilk uzay yolcularını da gönülden tebrik ediyorum."

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