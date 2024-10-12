Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 12, 2024
Dilerim ki, bu anlamlı ziyaretler; ülkelerimiz arasında kültür ve iş birliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun. pic.twitter.com/mJQEKEewxE