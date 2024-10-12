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Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin, gönüllerindeki dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdiğini belirtti.

Mustafa Hatipoğlu  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Emine Erdoğan'dan Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerine ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi. Dilerim ki bu anlamlı ziyaretler, ülkelerimiz arasında kültür ve işbirliği alanlarında geleceğe güçlü adımlar atılmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ziyaretlere ilişkin görüntülere de yer verdi.

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