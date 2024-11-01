Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ve eşi Marie Khone Fay'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olması temennisinde bulundu.
Ankara
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin Türkiye'ye resmi ziyaretinden görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Senegal Devlet Başkanı’nın eşi Marie Khone Faye Hanımefendi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret ettik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 31, 2024
Kütüphanemizi ve ortak dünya mirası için muhafaza ettiğimiz eserleri tanıtmaktan mutluluk duydum.
Senegal kitaplığında kültürün ve tarihin eşsiz izlerini… pic.twitter.com/tNr4Zd4AYz
Videoda, Emine Erdoğan'ın Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretinden, Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde atölye çalışması yapan çocuklarla sohbetinden anlar yer aldı.
Senegal Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin resmi ziyaretinin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/mKPgb3OSZz— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 1, 2024
Emine Erdoğan, videoya ilişkin paylaşımında, "Senegal Cumhurbaşkanı ve değerli eşinin resmi ziyaretinin, iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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Senegal Devlet Başkanı’nın değerli eşi Marie Khone Faye’yi, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği’nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 31, 2024
Birlikte Afrikalı kadınların el emeği ile hayat bulan ürünleri inceledik.
Afrikalı kadınların ustalıkla şekillendirdiği her bir… pic.twitter.com/yKuu4t3KkZ