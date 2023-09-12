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Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile." ifadesini kullandı.

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