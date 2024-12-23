Dolar
35.22
Euro
36.73
Altın
2,617.88
ETH/USDT
3,339.00
BTC/USDT
95,859.00
BIST 100
9,663.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR-
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Refik Anadol'un hayata geçirdiği 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, medya sanatçısı Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformu Living Encyclopedia: Large Nature Model'e (LNM) ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Refik Anadol'un hayata geçirdiği 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor." ifadelerine yer verdi.

Platformun, yalnızca bir veri platformundan öte doğayı anlamaya ve hissetmeye aracılık eden etkileyici bir deneyim olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diğer eserlerinde olduğu gibi bu anlamlı projede de çevre duyarlılığını artırma ve doğanın inceliklerini daha yakından hissettirme misyonunu başarıyla sürdürüyor. Doğanın derin bilgeliğini yapay zekanın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor. İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı
Ulusal Staj Programına başvuru süreci başladı

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım

Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un yeni yapay zeka platformuna yönelik paylaşım

Refik Anadol yeni yapay zeka platformunu tanıttı

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı

AK Parti MKYK toplantısı yapıldı
Yeni dönem, eski reçete: Blinken'ın Türkiye ziyareti

Yeni dönem, eski reçete: Blinken'ın Türkiye ziyareti
Emine Erdoğan, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun toplantısına başkanlık etti

Emine Erdoğan, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun toplantısına başkanlık etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet