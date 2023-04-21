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Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaan Bozdoğan  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özlemle beklediğimiz Ramazan Bayramı'na kavuşmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu bayram, gönüller yapmak, eksiği tamamlamak, azı çoğaltmak için bir milat olsun. Hatırlanmayı, tebessümü, hoş sohbeti bekleyen yüreklere dost elimizi uzatmaya devam edelim. Milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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