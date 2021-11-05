Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı
Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun resmini kullanarak paylaşım yaptı.
Türkiye’nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu’nun hayırlı olmasını diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 5, 2021
Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/O8L8M4KL6x
Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.