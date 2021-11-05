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Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diledi.

Hanife Sevinç   | 05.11.2021
Emine Erdoğan'dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun resmini kullanarak paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye'nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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