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Emine Erdoğan'dan Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen başlarından yapışık 8 aylık ikizleri, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayıran doktorları tebrik etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Emine Erdoğan'dan Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının "Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye'de 14 saatlik operasyonla ayrıldı" haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatın en değerli armağanı olan sağlığı, iki yavrumuza yeniden hediye eden kahraman doktorlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizde gerçekleştirilen tarihi operasyon, dünyadaki sayılı vakalar arasında yer alıyor. Minik yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan Pakistanlı yapışık ikizlerin Türkiye'deki ameliyatla ayrılmasına ilişkin paylaşım
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