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Emine Erdoğan'dan Özbekistan'daki ev sahiplikleri için Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür

Emine Erdoğan, ev sahiplikleri için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.

Sefa Mutlu   | 12.11.2022
Emine Erdoğan'dan Özbekistan'daki ev sahiplikleri için Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Özbekistan'da samimi ev sahiplikleri için değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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