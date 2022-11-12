Emine Erdoğan'dan Özbekistan'daki ev sahiplikleri için Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür
Emine Erdoğan, ev sahiplikleri için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Özbekistan'da samimi ev sahiplikleri için değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz #Özbekistan'da samimi ev sahiplikleri için değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/pfV9TufTpH— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 12, 2022