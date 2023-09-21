Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu temaslarda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduklarını bildirdi.
İstanbul
- Emine Erdoğan, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi
- Emine Erdoğan New York'ta dünün ve bugünün 'dünyaya yön veren kadınlarını' anlattı
- Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk. Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."
Emine Erdoğan paylaşımında, New York temaslarına ilişkin görsellere de yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 21, 2023
Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Gc1rv8G0Ib