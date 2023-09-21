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Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğu temaslarda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında Türkiye'nin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Semra Orkan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk. Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, New York temaslarına ilişkin görsellere de yer verdi.

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