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Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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