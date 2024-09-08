Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 8, 2024
Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin’i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum.