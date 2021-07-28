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Osmaniye’de Tülüce mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
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Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım

Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özcan Yıldırım   | 28.07.2021
Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Orman yangınını üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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