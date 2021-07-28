Emine Erdoğan'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili paylaşım
Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu.
#Manavgat’taki orman yangınını üzüntüyle takip ediyorum. Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 28, 2021
Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegâne hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.
Orman yangınını üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.