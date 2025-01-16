Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj'a teşekkür etti.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, buluşmaları vesilesiyle "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'un güçlü desteğini takdirle karşıladığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yeşil gelecek için verilen her söz, bizi daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünyaya, bir adım daha yaklaştırıyor. Sayın Luvsandorj'a yürekten teşekkür ediyorum."
Buluşmamız vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayan Moğolistan Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Bolortsetseg Luvsandorj Hanımefendi’nin güçlü desteğini takdirle karşılıyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 16, 2025
Yeşil gelecek için verilen her söz, bizi daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha… pic.twitter.com/Z1GsLtsHkc
Emine Erdoğan, paylaşımında #DünyaOrtakEvimiz etiketini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.