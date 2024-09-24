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Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan lider eşlerine teşekkür etti.

Başak Akbulut Yazar  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilişkin paylaşım

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünyamızın geleceği, atacağımız her adımda saklı. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ülkelerinde sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırma sözü veren Guatemala Devlet Başkanı'nın Eşi Lucrecia Peinado'ya, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı'nın Eşi Mirela Becirovic’e, Kosova Devlet Başkanı'nın Eşi Prindon Sadriu'ya teşekkür ediyorum. Değerli lider eşlerinin, ortak geleceğimiz için gösterdikleri bu duyarlılığın yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da kurtaracağına yürekten inanıyorum."

Erdoğan, paylaşımında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın imzalandığı anlara ait fotoğraflara da yer verdi.

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