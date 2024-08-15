Emine Erdoğan'dan Kuala Lumpur Belediye Başkanı olan eski BM Habitat İcra Direktörü Sharif'e tebrik
Emine Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan, eski Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sharif'i gönülden tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"BM'de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için ilham kaynağı oldu. Bu tecrübelerin ışığında Kuala Lumpur'da atacağı her adımın, şehrin ruhuna dokunan bir dönüşüm olacağına inancım tam. Sayın Sharif'e ortak evimiz dünyanın yarınlarına yaptığı katkılar için gelecek nesiller adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."
Emine Erdoğan, paylaşımında Sharif ile çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.
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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un Belediye Başkanı olarak atanan, Birleşmiş Milletler Habitat Eski İcra Direktörü, değerli dostum Maimunah Mohd Sharif’i gönülden tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 15, 2024
BM’de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve… pic.twitter.com/nJzAtnVhnb