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Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" mesajı: Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır

Emine Erdoğan, "Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Emine Erdoğan'dan "Koruyucu Aile Günü" mesajı: Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelere canıgönülden teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum."

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