Emine Erdoğan'dan kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.
Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 7, 2022
Varlığınızı bilmek bize güç veriyor.
Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.