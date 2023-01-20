Emine Erdoğan'dan, hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne sevincini paylaşarak, şifa diledi.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sınıfta eğitim alan öğrencilerin karne törenine katıldığı anları paylaştı.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yavrularımızın karne coşkusunu yürekten paylaşıyor, her birine şifa diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 20, 2023
Hastanelerde tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için gerekli tüm şartları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum. @tcmeb https://t.co/aG5k7vIeJk
Erdoğan, paylaşımında, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yavrularımızın karne coşkusunu yürekten paylaşıyor, her birine şifa diliyorum. Hastanelerde tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için gerekli tüm şartları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.