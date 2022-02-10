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Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Togolu öğrencilere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Togo Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerine teşekkür etti.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 10.02.2022
Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Togolu öğrencilere teşekkür

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Togo Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerine teşekkür etti.

Emine Erdoğan'ın geçen yıl ekim ayında açılışını gerçekleştirdiği Türkiye Maarif Vakfının Togo'daki Caisse Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler, kurumun Twitter hesabından yaptıkları videolu paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Emine Annemiz. Hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldük. Arkadaşlarımla beraber kısa bir sürede iyileşmenizi diliyoruz. Sizi çok özledik, sizi çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan da Togolu öğrencilerin bu temennisi üzerine, Twitter hesabından, "Sevgili yavrularım, ben de sizi çok özledim. Tayyip Dedenizle beraber her birinizi canıgönülden kucaklıyor, gözlerinizden öpüyoruz." diyerek karşılık verdi.

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