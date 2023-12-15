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Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazına gitmek isteyen Filistinlilere İsrail güçleri müdahale ediyor
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara'da tedavi altına alınan çocukla

Mustafa Hatipoğlu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegane teselli kaynağımız. Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Ankara Etlik Şehir Hastanesinde tedavi gören 16 çocuğu ziyaretine ilişkin görüntülere de yer verdi.

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