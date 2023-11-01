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Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısında, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan üyelerle yol haritasını belirlediklerini kaydetti.

Zeynep Rakipoğlu  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Emine Erdoğan'dan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısında, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan üyelerle yol haritasını belirlediklerini belirterek, "Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısını, bugün İstanbul'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Eylül ayında New York'ta, öncesinde de çevrim içi tanışma toplantısında, beklentileri, öneri ve görüşleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Bugün başkanlık ettiğim ilk resmi toplantımızda, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan değerli kurul üyelerimizle yol haritamızı belirledik. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu hedefle bir kez daha Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, çözüm için harekete geçme kararlılığını vurgulayan kurul üyelerine teşekkür eden Erdoğan, toplantının Türkiye ve dünya adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

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