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Emine Erdoğan'dan ata tohumlarının Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılmasına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, 2017 yılında başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum" Projesi kapsamında ata tohumlarının Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışa sunulmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Mikail Bıyıklı  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Emine Erdoğan'dan ata tohumlarının Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılmasına ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaşımını alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yüzlerce yıl boyunca Anadolu'nun bereketli topraklarında büyüyen ata tohumları, geçmişin bilgeliği, doğanın sadakati ve yerel üretimin gücü. Bu kıymetli emanete sahip çıkmak için 2017 yılında 'Mirasımız Yerel Tohum' Projemiz ile yola çıktık. Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi ve milletimizin iradesiyle, öz değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak için büyük bir adım atıldı. Ve şimdi ne mutlu ki bu dayanışmanın meyvesi, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde. Ata tohumlarımızın satışa sunulması, toprağımıza ve kimliğimize sahip çıkışımızın en güçlü nişanesidir."

Erdoğan, paylaşımında satıştan öte, tabiata, sağlığa, yerli üretime ve yarınlara atılan bu güçlü imzaya katkı sunan herkesi gönülden tebrik ettiğini belirtti.

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