Emine Erdoğan'dan 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi paylaşımı
Emine Erdoğan, KADEM tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış programına katıldık. 'Kültürel Kodlar ve Kadın' konusunun küresel boyutuyla ele alınacağı zirveden önemli sonuçlar ve çözüm önerileri çıkacağına inanıyor, katkı veren herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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KADEM’in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin açılış programına katıldık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 4, 2022
“Kültürel Kodlar ve Kadın” konusunun küresel boyutuyla ele alınacağı zirveden önemli sonuçlar ve çözüm önerileri çıkacağına inanıyor, katkı veren herkesi tebrik ediyorum. @kademorgtr pic.twitter.com/Ma5hFG0RbT