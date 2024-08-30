Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ile ilgili paylaşımda bulundu.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Zafer, geleceğe uzanan bir umudun, sarsılmaz bir inancın ve millet olma bilincinin adıdır." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:
"Geçmişin mirasını omuzlarında taşıyan asil milletimiz, bugünü de yarına taşırken aynı azim ve kararlılıkla yürüyecektir. Bugün Milletin Evi'nde, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü coşkusunu paylaşan tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, birlik beraberlik içinde nice yıllar diliyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Zafer, geleceğe uzanan bir umudun, sarsılmaz bir inancın ve millet olma bilincinin adıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 30, 2024
Geçmişin mirasını omuzlarında taşıyan asil milletimiz, bugünü de yarına taşırken aynı azim ve kararlılıkla yürüyecektir.
Bugün Milletin Evi’nde, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü coşkusunu… pic.twitter.com/21S9RQnIVP