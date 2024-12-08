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Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22. Doha Forumu kapsamında düzenlenen "Filistin için tek yürek: İşgalin ve soykırımın karanlığında umudu korumak" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Başak Akbulut Yazar  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'na ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22. Doha Forumu kapsamında düzenlenen "Filistin için tek yürek: İşgalin ve soykırımın karanlığında umudu korumak" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'de tanık olduğumuz şey bir savaş değil. Bu, sadece en güçlü ve zalim olanın hayatta kaldığı, öteki hayatların kolayca harcanabildiği bir dünya düzenini kabul ettirme çabası… Küçük bir ideolojik azınlığın gerçeklikten kopuk planlarını işletmek için kurduğu bu bencil düzeni, her şeyden önce bir insan, bir Müslüman olarak reddediyorum!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Gazze'den görüntülerin de bulunduğu videoya yer verdi.



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