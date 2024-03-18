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Emine Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

Emine Erdoğan, "Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım, Çağla Koç  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Emine Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, kahraman ecdadımızdan emanet, korumamız ve yaşatmamız gereken yegane mirasımız. Bu direniş ruhunu ezelden ebede kalbinde taşıyan Türk milleti, nice cesaret ve kararlılık destanları yazacak. Ölümsüz Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum."

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