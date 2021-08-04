Euro
10.02
Dolar
8.44
BIST 100
1,415.03
Altın
1,816.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türk Telekom Arena Stadında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 04.08.2021
Emine Erdoğan: Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Ankara

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanların tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerle vatandaşların da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduklarını vurguladı. Erdoğan, "Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran yeniden rekor seviyelere çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadelede zor günler geçiriyor
ABD'de Kovid-19 görülenlerin büyük çoğunluğunu aşı olmayan gençler oluşturuyor
Bursa Karacabey Ovası'nda hasat yapan işçilere Kovid-19 aşıları tarlada yapıldı
Prof. Dr. Şaban Gürcan: Kovid-19, aşı olmayanlar arasında yayılan hastalığa dönüştü

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Emine Erdoğan: Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Altun: 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayan 163 yangının 152'si kontrol altına alındı ve söndürüldü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi
Aydın'daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı

Aydın'daki iki orman yangınından biri kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek veren ülkelere teşekkür