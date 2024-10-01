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Emine Erdoğan: Toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızanın vazgeçilmez birer parçası olan yaşlıları hürmetle anarak, tüm yaşlı bireylere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Emine Erdoğan: Toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyorum

Ankara

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

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Emine Erdoğan: Toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyorum

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