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Emine Erdoğan, Tokyo 2020'de boksta altın ve gümüş madalya kazanan kadın sporcuları kutladı

Zeynep Rakipoğlu,Sefa Mutlu   | 07.08.2021
Emine Erdoğan, Tokyo 2020'de boksta altın ve gümüş madalya kazanan kadın sporcuları kutladı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcular bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum."

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