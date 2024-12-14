Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,925.10
BTC/USDT
101,650.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da YETZ 2024 YETEV Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşuyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

Emine Erdoğan, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

İstanbul

Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 3'üncü Resmi Toplantısı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, "Daha adil, temiz ve yaşanabilir bir dünya hayalinin ortakları olarak temennimiz, sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir. 2025 yılının bu büyük dönüşümün başlangıcı olmasını ümit ediyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın toplantı kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin video da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor
Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir
Türkiye ve dünya gündemi
Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulda kabul edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

Emine Erdoğan: Temennimiz sıfır atık bilincinin hayatın her alanında benimsenen bir değer haline gelmesidir

Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi sergisine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan 22. Doha Forumu'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet