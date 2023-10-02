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Emine Erdoğan: Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Emine Erdoğan: Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız. Doğanın bereketi su, verimliliğin de kaynağı. Bu farkındalığa sahip tüm kurum ve kuruluşlarımızda su kaybını önleyecek uygulamaların hayata geçeceğine yürekten inanıyorum. İklim krizine karşı 'Suda Sıfır Kayıp' ilkesiyle suyumuza, yani geleceğimize sahip çıkalım."

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