Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz
Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 15, 2022
Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz. pic.twitter.com/z8nTMFB5TM
Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.