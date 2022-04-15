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Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz

Emine Erdoğan, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceklerini belirterek "Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." paylaşımında bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 15.04.2022
Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Ofis'te şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda bir araya gelen Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Şiddet mağduru kadınlarımızın ailelerinin acılarına ortak, sabırlarına destek olmak için iftar sofrasında buluştuk. Yitirdiğimiz canların acısını yüreğimizde hissetmeye, kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. Şiddeti, el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz." ifadesini kullandı.

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