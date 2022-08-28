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Emine Erdoğan selden etkilenen Pakistan halkına 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu

Emine Erdoğan, selden etkilenen Pakistan halkı için Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sefa Mutlu   | 28.08.2022
Emine Erdoğan selden etkilenen Pakistan halkına 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu

İstanbul

Emine Erdoğan, paylaşımında, Türkiye'nin, 2010 yılında sel felaketi Pakistan'ı vurduğunda yardım elini uzatan ilk ülkelerden birisi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben de bölgeye gidip yaşanan trajediyi yerinde görerek dünyaya Pakistan için insani yardım çağrısı yapmıştım. Yaraları el birliğiyle sarmaya çalışmıştık. Yıllar sonra Pakistan, ne yazık ki aynı acıyla sınanıyor. Felaketin sebep olduğu yıkımın yakın bir tanığı olarak, Pakistan halkı için çok üzgünüm. Vakit yeniden dayanışma vakti. İki uçağımız, insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yola çıktı. Uluslararası toplumun aynı özveriyle hareket edip desteklerini Pakistan'dan esirgememesini umuyor, Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımlarında 2010 ziyaretinden ve Türkiye'nin bugünkü yardımlarından görsellere yer verdi.

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