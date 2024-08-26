Dolar
34.02
Euro
38.04
Altın
2,523.89
ETH/USDT
2,740.20
BTC/USDT
63,774.00
BIST 100
9,604.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş’ta “Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı”na katılıyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aziz milletimiz, bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı
Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Emine Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin paylaşım

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür

Emine Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet