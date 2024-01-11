Emine Erdoğan Regaip Kandilini kutladı
Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin Regaip Kandilini kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin, barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin #RegaipGecesi ve üç ayları mübarek olsun.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 11, 2024
Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/qufLDMfvo4