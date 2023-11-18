Emine Erdoğan: Ortak çağrımız, adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır
Emine Erdoğan, Gazze için yaptıkları ortak çağrıya ilişkin, "İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır.'' paylaşımında bulundu.
İstanbul
Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramın uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesi olduğunu vurguladı.
Gazze’de yaşanan dram uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesidir.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 18, 2023
İşte bu nedenle İstanbul’dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır.… pic.twitter.com/QMcc2cWDBA
Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır." ifadesini kullandı.
Lider Eşleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın videosunu gönderisine ekleyen Emine Erdoğan, ayrıca konum işaretiyle "Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi" etiketine yer verdi.
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