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ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenliyor
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenliyor
Anadolu Ajansı